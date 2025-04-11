Генерал Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны – Суспильне

Иван Гаврилюк заявил, что уходит в отставку по собственному желанию

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

Первый заместитель министра обороны генерал Иван Гаврилюк покидает должность по собственному желанию. Об этом он заявил в комментарии Суспильному.

Детали своего решения Гаврилюк не раскрыл.

Ранее журналистка и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко высказала предположение, что Гаврилюк может покинуть свой пост из-за конфликта с Рустемом Умеровым.

"Конфликт явно созрел давно. Несколько месяцев мне рассказывали, что Умеров уже ни на что не влияет (только ездит на переговоры), а Гаврилюк – настоящий министр. И скоро им вообще станет", – говорится в ее сообщении.

Гаврилюк стал первым заместителем Умерова в мае 2024 года. До этого он являлся советником командующего Силами логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Нардеп от Голоса и член комитета Верховной Рады по вопросам обороны Соломия Бобровская заявила LIGA.net, что Гаврилюк является профессиональным, компетентным чиновником, который работает на благо Украины.

"Он проделывал миллион своей и не своей работы и отвечал за кучу направлений. Да, у министра есть еще девять заместителей, но такой объемной работы не делал кроме него никто", – сказала она.

По ее мнению, после увольнения Гаврилюка "на Минобороны теперь можно вешать табличку "Министерство культуры".

"Возможно, Рустему, который занимается переговорным процессом, будет проще и лучше пойти в Офис президента заместителем Ермака, чем распускать людей, на которых все держится", – добавила Бобровская.