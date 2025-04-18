Кабмин уволил Гаврилюка с должности первого замминистра обороны
На заседании в пятницу, 18 апреля, правительство приняло решение уволить Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Уволен Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя министра обороны Украины", — говорится в сообщении.
Гаврилюк стал первым заместителем министра обороны Рустема Умерова в мае 2024 года. До этого он был советником командующего Силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
11 апреля Суспильне сообщило, что Гаврилюк уходит с должности. Об этом он рассказал журналистам, однако причину не назвал.
ДОПОЛНЕНО В 15:10. Умеров отреагировал на увольнение Гаврилюка. Министр поблагодарил его за работу в чрезвычайно сложный период.
"Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства. Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности", — написал Умеров.
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