Кабмин уволил Гаврилюка с должности первого замминистра обороны

Иван Гаврилюк (Фото: Министерство обороны)

На заседании в пятницу, 18 апреля, правительство приняло решение уволить Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Уволен Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя министра обороны Украины", — говорится в сообщении.

Гаврилюк стал первым заместителем министра обороны Рустема Умерова в мае 2024 года. До этого он был советником командующего Силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

11 апреля Суспильне сообщило, что Гаврилюк уходит с должности. Об этом он рассказал журналистам, однако причину не назвал.

ДОПОЛНЕНО В 15:10. Умеров отреагировал на увольнение Гаврилюка. Министр поблагодарил его за работу в чрезвычайно сложный период.

"Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства. Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности", — написал Умеров.

1 октября 2024 года правительство уволило заместителя министра обороны Гайдера и государственного секретаря ведомства Дараган.

5 ноября Кабмин уволил еще одного заместителя Умерова – Юрия Джигира.

8 ноября правительство уволило Александра Сергия с должности замминистра обороны.

24 января 2025 года Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. Свое решение министр объяснил неудовлетворительной работой в сфере закупок.