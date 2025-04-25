До ЗСУ з початку війни приєдналися понад пів мільйона добровольців – Зеленський

Випадки "примусової мобілізації" в Україні поодинокі та з ними борються, каже президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

З моменту запровадження мобілізації та воєнного стану в Україні близько 600 000-800 000 українців добровільно вступили до лав Збройних Сил України. Про це в інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він озвучив цифру у відповідь на питання про випадки так званої "примусової мобілізації". Він зазначив, що трапляються окремі інциденти, проте вони не є "обличчям" України.

"Україна має зараз 800 000 або 600 000 осіб, які добровільно пішли до армії. Діє закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли та захищали Україну", – наголосив президент.

Він також пояснив, що кожен окремий інцидент із "примусовою мобілізацією" ретельно вивчається Сухопутними військами та Міноборони. Також їх розслідують правоохоронці.

Зеленський зазначив, що у процесі мобілізації є свої "недоліки", але приховувати їх не потрібно. А навпаки, необхідно боротися, як у випадку з корупцією.

"Україна ясно показує, що вона постійно бореться з такими аспектами. Але це свого роду поодинокі випадки, це не масово, що важливіше, і це має скорочуватися на щоденній основі. Ми це робимо", – резюмував глава держави.