К ВСУ с начала войны присоединились более полумиллиона добровольцев – Зеленский

Случаи "принудительной мобилизации" в Украине единичные и с ними борются, говорит президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

С момента введения мобилизации и военного положения в Украине около 600 000-800 000 украинцев добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он озвучил цифру в ответ на вопрос о случаях так называемой "принудительной мобилизации". Он отметил, что случаются отдельные инциденты, однако они не являются "лицом" Украины.

"Украина имеет сейчас 800 000 или 600 000 человек, которые добровольно пошли в армию. Действует закон о мобилизации, но люди добровольно пошли и защищали Украину", – подчеркнул президент.

Он также объяснил, что каждый отдельный инцидент с "принудительной мобилизацией" тщательно изучается Сухопутными войсками и Минобороны. Также их расследуют правоохранители.

Зеленский отметил, что в процессе мобилизации есть свои "недостатки", но скрывать их не нужно. А наоборот, необходимо бороться, как в случае с коррупцией.

"Украина ясно показывает, что она постоянно борется с такими аспектами. Но это, своего рода, единичные случаи, это не массово, что более важно, и это должно сокращаться на ежедневной основе. Мы это делаем", – резюмировал глава государства.