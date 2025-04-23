Количество бригад по программе "Контракт 18-24" увеличено до 24

В перечень добавили еще восемь бригад ВСУ, заявили в оборонном ведомстве

Украинские военные (Иллюстративное фото: 71 ЕЕБр)

Количество бригад, к которым можно присоединиться по программе "Контракт 18-24", увеличено с 16 до 24. В частности, добавлены три бригады Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

К списку добавили еще восемь бригад:

→ 47 отдельная механизированная бригада "Магура";

→ 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

→ 3 отдельная танковая Железная бригада;

→ 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

→ 34 отдельная бригада береговой охраны;

→ 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;

→ 108 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;

→ 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

Полный перечень бригад – здесь.

В Минобороны напомнили, что подать заявку можно на сайте проекта или через мобильное приложение "Резерв+".

Фото: Минобороны