Количество бригад по программе "Контракт 18-24" увеличено до 24
Количество бригад, к которым можно присоединиться по программе "Контракт 18-24", увеличено с 16 до 24. В частности, добавлены три бригады Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
К списку добавили еще восемь бригад:
→ 47 отдельная механизированная бригада "Магура";
→ 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
→ 3 отдельная танковая Железная бригада;
→ 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
→ 34 отдельная бригада береговой охраны;
→ 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;
→ 108 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;
→ 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.
Полный перечень бригад – здесь.
В Минобороны напомнили, что подать заявку можно на сайте проекта или через мобильное приложение "Резерв+".
- Контракт 18-24 – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. В его рамках украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).
- Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.