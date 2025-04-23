Кількість бригад за програмою "Контракт 18-24" збільшено до 24
Кількість бригад, до яких можна долучитися за програмою "Контракт 18-24", збільшено від 16 до 24. Зокрема, додано три бригади Територіальної оборони Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
До переліку додали ще вісім бригад:
→ 47 окрема механізована бригада "Маґура";
→ 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
→ 3 окрема танкова Залізна бригада;
→ 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
→ 34 окрема бригада берегової охорони;
→ 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
→ 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
→ 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Повний перелік бригад – тут.
У Міноборони нагадали, що подати заявку можна на сайті проєкту або через мобільний застосунок "Резерв+".
- "Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).
- Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.