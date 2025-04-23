Кількість бригад за програмою "Контракт 18-24" збільшено до 24

До переліку додали ще вісім бригад ЗСУ, заявили в оборонному відомстві

Українські військові (Ілюстративне фото: 71 ОЄБр)

Кількість бригад, до яких можна долучитися за програмою "Контракт 18-24", збільшено від 16 до 24. Зокрема, додано три бригади Територіальної оборони Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

До переліку додали ще вісім бригад:

→ 47 окрема механізована бригада "Маґура";

→ 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

→ 3 окрема танкова Залізна бригада;

→ 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

→ 34 окрема бригада берегової охорони;

→ 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;

→ 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;

→ 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Повний перелік бригад – тут.

У Міноборони нагадали, що подати заявку можна на сайті проєкту або через мобільний застосунок "Резерв+".

Фото: Міноборони