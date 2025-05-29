Нардеп Вениславский заявил о снижении темпов мобилизации по сравнению с 2024 годом
После вступления в силу нового закона в Украине наблюдался всплеск мобилизации, но темпы снизились и держатся на одном уровне. Об этом на брифинге сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, цифры мобилизации – это информация, имеющая гриф с ограниченным доступом, поэтому он не назвал конкретных данных.
Вениславский отметил, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, затем он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне.
Нардеп подчеркнул, что это позволяет обеспечивать восполнение безвозвратных и санитарных потерь в Силах обороны.
"Объективно [полномасштабная] война длится почти три с половиной года, люди устали. Конечно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше. Но те, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", — подчеркнул нардеп.
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