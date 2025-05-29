Нардеп Вениславский заявил о снижении темпов мобилизации по сравнению с 2024 годом

Федор Вениславский (Фото: Верховная Рада)

После вступления в силу нового закона в Украине наблюдался всплеск мобилизации, но темпы снизились и держатся на одном уровне. Об этом на брифинге сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, цифры мобилизации – это информация, имеющая гриф с ограниченным доступом, поэтому он не назвал конкретных данных.

Вениславский отметил, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, затем он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне.

Нардеп подчеркнул, что это позволяет обеспечивать восполнение безвозвратных и санитарных потерь в Силах обороны.

"Объективно [полномасштабная] война длится почти три с половиной года, люди устали. Конечно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше. Но те, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", — подчеркнул нардеп.

18 апреля 2025 стало известно, что власти готовят механизм, который позволит заменить военных на фронте, но нужны новобранцы.

Глава Верховной Рады Стефанчук заявил, что правительство не будет снижать мобилизационный возраст в Украине.