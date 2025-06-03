7% "ограниченно пригодных" после повторной ВВК признаны непригодными – Минобороны
Дмитрий Лазуткин (Фото: Минобороны)

Из "ограниченно пригодных" украинцев, прошедших повторную военно-врачебную комиссию, 7% признаны непригодными. Почти столько же получили заключение о пригодности к службе, сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

По его словам, процесс прохождения ВВК еще продолжается: "Многие граждане довольно ответственно отнеслись к этому". Но из прошедших повторную ВВК около 7% признаны непригодными.

Также около 6-7% признаны полностью пригодными, а остальные подходят для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, а также в военных учебных заведениях, добавил Лазуткин.

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