7% "ограниченно пригодных" после повторной ВВК признаны непригодными – Минобороны

Из "ограниченно пригодных" украинцев, прошедших повторную военно-врачебную комиссию, 7% признаны непригодными. Почти столько же получили заключение о пригодности к службе, сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

По его словам, процесс прохождения ВВК еще продолжается: "Многие граждане довольно ответственно отнеслись к этому". Но из прошедших повторную ВВК около 7% признаны непригодными.

Также около 6-7% признаны полностью пригодными, а остальные подходят для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, а также в военных учебных заведениях, добавил Лазуткин.

Весной 2024 года была отменена категория ограниченно пригодных, поэтому такие люди должны снова пройти комиссию и получить статус пригодных или непригодных к службе.

Продление срока прохождения ВВК для ограниченно пригодных в Офисе президента анонсировали еще в январе.

12 февраля 2025 года Рада приняла закон, продлевающий ограниченно пригодным лицам срок прохождения военно-врачебной комиссии до 5 июня.