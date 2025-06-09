До конца 2025 года в "Резерв+" можно будет заключить контракт онлайн

Резерв+ (Иллюстративное фото: Depositphotos)

К концу 2025 года в приложении "Резерв+" появится функция смартконтрактов – заключение онлайн. Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"До конца года в "Резерв+" мы воплотим смартконтракты. Можно будет присоединиться к армии, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы знакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть столь же просто", – отметила она.

Черногоренко подчеркнула, что смарт-контракт – это документ, который будет поступать в систему рекрутинга воинской части. Перед тем как подписать его, человек должен его проверить.

Перед заключением контракта, по словам заместителя главы Минобороны, будет проходить классический процесс рекрутинга как в корпорациях.

"Вы подаете заявку, с вами связывается рекрутер, тогда собеседование. И когда есть все взаимные согласования, сможете подписать контракт прямо в телефоне", – сообщила она.