У Резерв+ з’являться відстрочки для нових категорій

Невдовзі відстрочку онлайн зможуть оформити науковці й особи, які мають чоловіка або дружину з I чи II групами інвалідності

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

У мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних і резервістів Резерв+ запустять відстрочки для двох нових категорій. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Наприкінці липня – на початку серпня планується запуск відстрочки для таких категорій:

→ наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти, якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

→ громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи, – за умови, що цей статус підтверджується даними Міністерства соцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", – зазначила заступниця глави Міноборони.

Серед наступних – родини, які виховують дитину з інвалідністю, уточнила Черногоренко.