В Україні хочуть розширити спецконтракти на службу у війську: і для віку 24+
В Україні планують розширити програму спеціальних контрактів на військову службу, зокрема зі збільшенням віку, у якому їх можна підписати. Таке повідомлення президент Володимир Зеленський опублікував після нарад з командуванням і з урядовцями та засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Програма [Контракт 18-24] має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту", – розповів Зеленський.
Він анонсував, що Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ та команда Офісу президента мають представити суспільству деталі щодо цього.
Про шляхи до виконання цієї та інших ініціатив мають відзвітувати до понеділка 11 серпня, зауважив глава держави. Окрім цього, він доручив збільшити фінансування бригадам на закупівлю безпілотників, збільшення можливостей купувати пікапи, покращення вишколу з врахуванням досвіду війни та цифровізацію процесу нагородження захисників (детальніше тут).
Раніше, наприкінці липня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення програми "Контракт 18-24" та запуск окремого напряму для операторів дронів, який стосується як БпЛА, так і наземних роботів.
Це проєкт, запущений Міністерством оборони у лютому 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови. Зокрема, передбачена виплата 1 млн грн (200 000 грн одразу, решта – під час служби), іпотека під нуль відсотків та інші пільги (детальніше тут).
Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- У квітні 2025-го заступник глави ОП повідомив, що за два місяці за Контрактом 18-24 до війська долучилися до 500 осіб, на етапі підписання контракту були ще 1500 людей. На той момент проєкт стосувався лише бойових посад.
- У липні головком ЗСУ Сирський повідомив, що за опитуванням, яке оцінювало ініціативу "Контракт 18-24", для понад половини респондентів мотивацією є грошове забезпечення – і якби його збільшили, то було б більше охочих.
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