Іпотека під 0% та відстрочка. Шмигаль розповів про розширення програми "Контракт 18-24"

Уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив певний термін за програмою

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Уряд ухвалив рішення про розширення програми "Контракт 18-24" та запуск окремого напрямку для операторів дронів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Оператори БпЛА за цим контрактом служитимуть у Збройних Силах України, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. За словами Шмигаля, цей напрям має особливі умови, головна з яких – чіткий термін служби у два роки.

Майбутні оператори пройдуть базову підготовку терміном до 45 днів та фахову підготовку до 60 днів (з урахуванням наявних сертифікатів), також 14 днів триватиме адаптаційний курс.

Як і на основному напрямку, військовим виплатять мільйон гривень також у три етапи. А після завершення терміну служби вони отримають додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Окрім цього, за ініціативи Міноборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за "Контрактом 18-24".

"Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", – зазначив Шмигаль.

Про розширення програми повідомив президент Володимир Зеленський 29 липня. За його словами, представити її має прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.