Учасникам проєкту "Контракт 18-24" надаватимуть відстрочку після служби

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за проєктом "Контракт 18-24". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п’ятницю, 27 червня.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

Окрім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію, наголосили у відомстві.

"Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).

Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.