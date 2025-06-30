Учасникам проєкту "Контракт 18-24" надаватимуть відстрочку після служби
Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за проєктом "Контракт 18-24". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п’ятницю, 27 червня.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

Окрім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію, наголосили у відомстві.

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