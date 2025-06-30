Участникам проекта "Контракт 18-24" предоставят отсрочку после службы
Военнослужащий (Иллюстративное фото: Генштаб)

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающее 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по проекту "Контракт 18-24". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, был одобрен на заседании правительства в пятницу, 27 июня.

Ранее, после увольнения со службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и немедленно призваны снова. Принятые поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.

Кроме того, гарантированная законодательством отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию, подчеркнули в ведомстве.

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