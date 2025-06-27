Минобороны готовит больше бонусов для контрактников в возрасте 18–24 лет

В Министерстве обороны заявили, что работа по совершенствованию мотивационного пакета для молодых контрактников продолжается

ВСУ (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Министерство обороны Украины готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, принимающих решение заключить контракт. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

По словам министра, примерно две недели назад из фронтовых подразделений поступили структурированные отчеты, показавшие, что подразделения, где служат молодые контрактники, демонстрируют эффективные результаты.

Это стало важным моральным толчком для всей системы.

Министерство обороны постоянно совершенствует программу 18–24, анализируя ее по трем критериям:

← финансовые условия

← количественный состав

← качество подготовки.

На основе этого анализа вводятся новые стимулы.