Минобороны готовит больше бонусов для контрактников в возрасте 18–24 лет
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Анастасия Лисовая
Редактор новостей LIGA.net
Министерство обороны Украины готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, принимающих решение заключить контракт. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
По словам министра, примерно две недели назад из фронтовых подразделений поступили структурированные отчеты, показавшие, что подразделения, где служат молодые контрактники, демонстрируют эффективные результаты.
Это стало важным моральным толчком для всей системы.
Министерство обороны постоянно совершенствует программу 18–24, анализируя ее по трем критериям:
← финансовые условия
← количественный состав
← качество подготовки.
На основе этого анализа вводятся новые стимулы.
- Контракт "18-24" – это проект, запущенный Министерством обороны 11 февраля 2025 года для мужчин не призывного возраста. В рамках него украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить льготные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остаток – во время службы), ипотека под 0% и другие льготы (подробнее здесь).
- Появление такого проекта произошло на фоне отказа украинских властей от снижения возраста призыва на военную службу.
- В апреле 2025 года сообщалось, что за два месяца благодаря проекту "Контракт 18-24" к армии присоединилось около 500 человек.