Міноборони готує більше бонусів для контрактників віком 18–24 роки
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Анастасія Лісова
Редактор новин LIGA.net
Міністерство оборони України готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які вирішили укласти контракт. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
За словами міністра, приблизно два тижні тому від фронтових підрозділів надійшли структуровані звіти, які показали, що підрозділи, де служать молоді контрактники, демонструють ефективні результати.
Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.
Міністерство оборони постійно вдосконалює програму 18–24, аналізуючи її за трьома критеріями:
← фінансові умови
← кількісний склад
← якість підготовки.
На основі цього аналізу запроваджуються нові стимули.
- Контракт "18-24" – це проєкт, запущений Міністерством оборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови. Зокрема, передбачена виплата 1 млн грн (200 000 грн одразу, решта – під час служби), іпотека під нуль відсотків та інші пільги (детальніше тут).
- Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- У квітні 2025 року повідомлялось, що за два місяці завдяки проєкту "Контракт 18-24" до війська долучилися до 500 осіб.