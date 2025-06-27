Міноборони готує більше бонусів для контрактників віком 18–24 роки

У Міноборони заявили, що робота над удосконаленням мотиваційного пакета для молодих контрактників триває

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Міністерство оборони України готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які вирішили укласти контракт. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами міністра, приблизно два тижні тому від фронтових підрозділів надійшли структуровані звіти, які показали, що підрозділи, де служать молоді контрактники, демонструють ефективні результати.

Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.

Міністерство оборони постійно вдосконалює програму 18–24, аналізуючи її за трьома критеріями:

← фінансові умови

← кількісний склад

← якість підготовки.

На основі цього аналізу запроваджуються нові стимули.