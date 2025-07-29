Зеленський: В Україні розширять програму 18-24, залучатимуть до роботи з дронами
Уряд підготував розширення програми контрактів для вікової категорії 18-24 роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За словами глави держави, програма має залучити мотивованих людей для роботи з дронами. Представити її має прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Зеленський також зазначив, що Свириденко доповіла йому про низку проєктних рішень, які стосуються фінансування та оборонних програм.
Йдеться, зокрема, про зміни до державного бюджету, аби гарантувати всі необхідні виплати українським воїнам та родинам загиблих захисників.
Зеленський уточнив, що були певні деталі, які потребують законодавчого врегулювання, і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає відповідні рішення.
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