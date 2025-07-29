Зеленский: В Украине расширят программу 18-24, будут привлекать к работе с дронами
Правительство подготовило расширение программы контрактов для возрастной категории 18-24 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
По словам главы государства, программа должна привлечь мотивированных людей для работы с дронами. Представить ее должен премьер-министр Юлия Свириденко.
Зеленский также отметил, что Свириденко доложила ему о ряде проектных решений, которые касаются финансирования и оборонных программ.
Речь идет, в частности, об изменениях в государственный бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и семьям погибших защитников.
Зеленский уточнил, что были определенные детали, которые требуют законодательного урегулирования, и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит соответствующие решения.
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