Зеленский: В Украине расширят программу 18-24, будут привлекать к работе с дронами

По словам главы государства, программа должна привлечь мотивированных людей для работы с дронами

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Правительство подготовило расширение программы контрактов для возрастной категории 18-24 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам главы государства, программа должна привлечь мотивированных людей для работы с дронами. Представить ее должен премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также Минобороны готовит больше бонусов для контрактников в возрасте 18-24 года

Зеленский также отметил, что Свириденко доложила ему о ряде проектных решений, которые касаются финансирования и оборонных программ.

Речь идет, в частности, об изменениях в государственный бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и семьям погибших защитников.

Зеленский уточнил, что были определенные детали, которые требуют законодательного урегулирования, и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит соответствующие решения.