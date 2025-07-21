Вениславский: Ежемесячно в Украине мобилизуют до 30 000 человек

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Каждый месяц в Украине мобилизуют до 30 000 человек. Об этом на брифинге сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, процесс мобилизации в Украине происходит в соответствии с планами, которые утверждены Генеральным штабом и Командованием Вооруженных Сил Украины.

Также Вениславский сообщил, что в Украине активно развивается система рекрутинга и количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.

"Если раньше добровольцев было до 5%, то сейчас – более 10%, и эта цифра постоянно растет", – подчеркнул он.

Вениславский добавил, что все новые механизмы, предусмотренные законодательством для поддержки мобилизационного процесса, уже дают свой результат.

"Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные Силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти 100 лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к тому..." – подытожил Вениславский.