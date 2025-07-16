Украинцы старше 60 лет смогут служить в ВСУ по контракту: Рада приняла закон

Военные (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

На заседании в среду, 16 июля, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, разрешив украинцам старше 60 лет служить в Вооруженных Силах Украины по контакту. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Речь идет о Законе №13229. За документ в целом проголосовали 306 парламентариев.

Своим решением Рада поддержала внесение изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" о прохождении службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

В тексте законопроекта, размещенного на сайте парламента, говорится, что в период действия военного положения, при наличии письма (письменного согласия) от командира воинской части, на службу по контракту могут быть приняты лица старше 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья.

Они могут служить в должностях:

→ рядового, сержантского или старшинского состава;

→ младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).

Письменное согласие командира воинской части на заключение контракта с лицом, принимаемым на должность офицера, предоставляется исключительно после согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Для военных этой категории предусмотрен испытательный срок в два месяца. Если в течение этого периода будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.

Предельный возраст пребывания на военной службе этой категории не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц старше 60 лет, принимаемых на военную службу по контракту, срок военной службы – один год. Срок службы может быть продлен по новому контракту на тот же срок.