Веніславський: Щомісяця в Україні мобілізують до 30 000 осіб

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Кожного місяця в Україні мобілізують до 30 000 осіб. Про це на брифінгу повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

За його словами, процес мобілізації в Україні відбувається відповідно до планів, які затверджено Генеральним штабом та Командуванням Збройних Сил України.

Також Веніславський повідомив, що в Україні активно розвивається система рекрутингу і кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

"Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз – понад 10%, і ця цифра постійно зростає", – наголосив він.

Веніславський додав, що всі нові механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, вже дають свій результат.

"Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже 100 років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того…" – підсумував Веніславський.