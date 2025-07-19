Стефанчук подтвердил, что Рада обсуждает разрешение мужчинам до 25 лет выезжать за границу

Тема о возможности выезда за пределы Украины мужчин от 18 до 25 лет проговаривается в комитете

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба ВРУ)

В парламенте обсуждают инициативу, чтобы разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет выезжать за границу. Об этом во время общения с журналистами сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук передает канал "Мы – Украина".

"Украинский парламент – это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что эта тема проговаривается, в частности на уровне специального комитета.

"Я знаю, что такие идеи есть. То, к какому мнению они придут, это тоже для меня важно", – уточнил спикер ВРУ.

По его словам, мужчины в возрасте 18-25 лет не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав.

"Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах. Какой механизм будет найден – я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", – заявил Стефанчук.

В мае депутат Вениславский сообщал, что парламентарии обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. Предварительно, речь идет об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет.

15 июля Верховная Рада поддержала продление сроков проведения всеобщей мобилизации и действия военного положения еще на 90 суток – с 7 августа до 5 ноября 2025 года.