Стефанчук підтвердив, що Рада обговорює дозвіл чоловікам до 25 років виїжджати за кордон

Тема щодо можливості виїзду за межі України чоловіків від 18 до 25 років проговорюється в комітеті

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

У парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон. Про це під час спілкування з журналістами повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає канал "Ми – Україна".

"Український парламент – це 398 станом на зараз людей, наділених правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато", – сказав Стефанчук.

Він додав, що ця тема проговорюється, зокрема на рівні спеціального комітету.

"Я знаю, що такі ідеї є. Те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо", – уточнив спікер ВРУ.

За його словами, чоловіки у віці 18-25 років не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав.

"Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений – я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією", – заявив Стефанчук.

У травні депутат Веніславський повідомляв, що парламентарі обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йдеться про збільшення віку з 18 до 23-24 років.

15 липня Верховна Рада підтримала продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб – із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.