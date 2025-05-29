Нардеп Веніславський заявив, що чоловікам до 24 років можуть дозволити виїзд за кордон

Федір Веніславський (Фото: ВР)

Народні депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йдеться про збільшення віку з 18 до 23-24 років. Про це на брифінгу повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Ідея виникла у відповідь на поширену ситуацію, коли хлопці, які виїхали в іншу країну разом з батьками, після досягнення повноліття не можуть відвідати Україну, адже втрачають право перетину кордону.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями та в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися", – сказав Веніславський.

За його словами, обговорюється підвищення вікового порогу до 23-24 років.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними й не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", – додав він.

Водночас Веніславський зазначив, що питання досить чутливе, тому що складно визначити вікову межу, коли пересування має залишатися вільним.

Утім, нардеп впевнений, що найближчим часом парламент запропонує розв'язання цього питання.