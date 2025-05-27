Лісовий про виїзд хлопців-випускників за кордон: Я не сказав би, що це масово, але тенденція є

Міністр наголосив, що є низка задумів, як "пом'якшити" цю негативну тенденцію

Оксен Лісовий (Фото: Міністерство освіти і науки)

Зберігається тенденція, що батьки вивозять хлопців, які закінчили школу, за кордон, однак це відбувається не масово, заявив міністр освіти й науки Оксен Лісовий. Про це він розповів на форумі "Освіта нової України", передає кореспондентка LIGA.net.

На запитання щодо того, чи не загрожує Україні те, що батьки вивозять своїх дітей, які закінчили школу, за кордон, міністр відповів: "Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Вона не є масовою насправді, але вона є".

Лісовий наголосив, що є низка задумів, як "пом'якшити" цю негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози. Водночас деталей він не розкрив.

"Але ми бачимо загальну тенденцію, яка стосується загалом міграції, пов'язаної з війною. І перше питання, це питання безпеки, а розв'язання цього питання, ви знаєте, в яких площинах лежить", – наголосив міністр.