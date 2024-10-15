Кожен п'ятий культурний діяч, який їде за кордон, не повертається – глава Мінкульту
Кожен п'ятий культурний діяч, який виїжджає за кордон з відповідним дозволом від Міністерства культури та стратегічних комунікацій, не повертаються в Україну. Про це під час дискусії проєкту "Нова країна" розповів глава відомства Микола Точицький, передає LB.
"Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з п'яти тих, хто виїхав, один не повертається", – заявив він.
Глава Міносвіти раніше говорив про іншу проблему: учні 10-11 класів чоловічої статі почали частіше виїжджати за кордон. За його словами, відомство має запропонувати їм якісну та професійну освіту, щоб стимулювати залишитися в країні.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко своєю чергою повідомляв, що в Україні на 20% знизилася кількість спроб незаконного перетину кордону, також знизилась і кількість людей, які хочуть виїхати з України за підробленими документами на пунктах пропуску.
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