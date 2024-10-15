Каждый пятый культурный деятель, выезжающий за границу, не возвращается – глава Минкульта
Каждый пятый культурный деятель, выезжающий за границу с соответствующим разрешением от Министерства культуры и стратегических коммуникаций, не возвращаются в Украину. Об этом во время дискуссии проекта "Новая страна" рассказал глава ведомства Николай Точицкий, передает LB.
"Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается", – заявил он.
Глава Минобразования ранее говорил о другой проблеме: учащиеся 10-11 классов мужского пола стали чаще уезжать за границу. По его словам, ведомство должно предложить им качественное и профессиональное образование, чтобы стимулировать остаться в стране.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в свою очередь сообщал, что в Украине на 20% снизилось количество попыток незаконного пересечения границы, также снизилось и количество людей, желающих выехать из Украины по поддельным документам на пунктах пропуска.
- В конце августа нардеп Дмитрук уехал в Молдову – впоследствии ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы. В сентябре подозреваемый в попытке подкупа чиновника нардеп Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.
- В сентябре ГБР сообщило о подозрении правоохранительнице из Волыни: по его данным, женщина помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста – и в общей сложности так "вывезли" более 30 уклонистов.
- В Одесской области правоохранители заявили о ликвидации канала незаконной переправки призывников за границу через систему "Шлях".