Каждый пятый культурный деятель, выезжающий за границу, не возвращается – глава Минкульта

Каждый пятый культурный деятель, получающий разрешение на выезд, не возвращается в Украину, сообщил глава Минкультуры Николай Точицкий

Николай Точицкий (Фото: Facebook)

Каждый пятый культурный деятель, выезжающий за границу с соответствующим разрешением от Министерства культуры и стратегических коммуникаций, не возвращаются в Украину. Об этом во время дискуссии проекта "Новая страна" рассказал глава ведомства Николай Точицкий, передает LB.

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"Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается", – заявил он.

Глава Минобразования ранее говорил о другой проблеме: учащиеся 10-11 классов мужского пола стали чаще уезжать за границу. По его словам, ведомство должно предложить им качественное и профессиональное образование, чтобы стимулировать остаться в стране.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в свою очередь сообщал, что в Украине на 20% снизилось количество попыток незаконного пересечения границы, также снизилось и количество людей, желающих выехать из Украины по поддельным документам на пунктах пропуска.