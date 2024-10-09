Генконсул Украины в Люблине: Бойцы Украинского легиона смогут легко пересекать границу

По состоянию на 4 октября заявку на вступление в Украинский легион подали 196 украинских мужчин со всей Европы

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Мужчины, которые присоединятся к украинскому легиону в Польше, смогут пересекать границу, чтобы вернуться на отпуск и ротацию. Кроме того, они будут получать выплаты, заявил в интервью i.pl генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц.

"В легионе есть денежное вознаграждение, можно без проблем пересекать границу, чтобы вернуться на отпуск и ротацию. Кроме того, подать заявку на участие могут лица от 18 лет, а не от 25 – ведь именно такой возраст является мобилизационным в Украине", – рассказал он.

По словам Куця, по состоянию на 4 октября заявку на вступление в Украинский легион подали 196 украинских мужчин со всей Европы.

Чиновник подчеркнул, что создание Украинского легиона в Польше направлено на противодействие российской дезинформации, утверждающей, что украинских военных отправляют на фронт без должной подготовки, экипировки и обеспечения, и что их просто "бросают" в бой.

Он также отметил, что легион формируется на добровольной основе, где каждый желающий может получить информацию об условиях контракта, своих правах, обязанностях и обсудить какие-либо сомнения с персоналом. Кроме того, генеральный консул Украины уточнил, что в ряды легиона могут вступать только граждане Украины.

О создании Украинского легиона 8 июля объявил Зеленский во время встречи с Туском.

11 июля Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

В начале сентября Dziennik Gazeta Prawna писала, что украинский легион до сих пор не начал набор добровольцев. Договоренность между Зеленским и Туском существует пока только на бумаге.

2 октября Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым".