Генконсул України в Любліні: Бійці Українського легіону зможуть легко перетинати кордон

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Чоловіки, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть перетинати кордон, щоб повернутися на відпустку та ротацію. Крім того, вони отримуватимуть виплати, заявив в інтерв'ю i.pl генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

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"У легіоні є грошова винагорода, можна без проблем перетинати кордон, щоб повернутися на відпустку та ротацію. Крім того, подати заявку на участь можуть особи віком від 18 років, а не від 25 – адже саме такий вік є мобілізаційним в Україні", – розповів він.

За словами Куця, станом на 4 жовтня заявку на вступ до Українського легіону подали 196 українських чоловіків зі всієї Європи.

Посадовець підкреслив, що створення Українського легіону в Польщі спрямоване на протидію російській дезінформації, яка стверджує, що українських військових відправляють на фронт без належної підготовки, екіпіровки та забезпечення, і що їх просто "кидають" у бій.

Він також зазначив, що легіон формується на добровільній основі, де кожен охочий може отримати інформацію про умови контракту, свої права, обов'язки та обговорити будь-які сумніви з персоналом. Крім того, генеральний консул України уточнив, що до лав легіону можуть вступати лише громадяни України.

Про створення Українського легіону 8 липня оголосив Зеленський під час зустрічі із Туском.

11 липня Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

На початку вересня Dziennik Gazeta Prawna писала, що Український легіон досі не почав набір добровольців. Домовленість між Зеленським і Туском існує поки що тільки на папері.

2 жовтня Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилася "вкрай малою".