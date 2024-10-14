В Украине на 20% снизилось количество попыток незаконно пересечь границу – ГПСУ

Иллюстративное фото: ГНСУ

В Украине снизилось количество попыток незаконного пересечения границы, также снизилось и количество людей, желающих выехать из Украины по поддельным документам на пунктах пропуска. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По его словам, попытки незаконного пересечения границы продолжаются ежедневно – и пограничники задерживают таких нарушителей.

Однако, если проанализировать данные за последние несколько месяцев, то количество таких попыток идет к снижению, отметил Демченко.

Чиновник добавил: если в июле был пиковый месяц, когда "большое количество" людей пытались незаконно пересечь границу и были задержаны, то сейчас уменьшение достигает 20% процентов.

Пограничное ведомство прогнозирует, что и дальше количество желающих незаконно пересечь границу будет уменьшаться из-за погодных условий – сначала путь к линии границы усложнят дожди, а в дальнейшем будет мешать зима.

И хотя большинство случаев нелегального пересечения границы фиксируется вне пунктов пропуска (на зеленом участке), но и на пунктах пропуска также отмечаются такие случаи – особенно, когда граждане пытаются использовать поддельные документы или сфальсифицировать условие, позволяющее пересечь границу согласно правилам, добавил спикер.

Однако, отметил он, инспекторы ГПСУ тщательно проверяют документы – особенно в отношении мужчин 18-60 лет, которым во время действия военного положения ограничена возможность покидать пределы Украины, кроме как по соответствующим документам.

При обнаружении подделок пограничники используют и технические средства проверки документов, а также пользуются доступом к разным базам данных, отметил Демченко.

Чиновник акцентировал, что за последний период количество желающих пересечь границу с поддельными документами "несколько снизилось", особенно если сравнивать с прошлым годом.