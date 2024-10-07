Сбежавший за границу экс-глава Конституционного суда получил подозрение – источник
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему председателю Конституционного Суда и чиновникам-пограничникам, которые могли помогать судье бежать за границу. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе подтвердил, что речь идет об Александре Тупицком.
Кроме бывшего председателя Конституционного суда, подозрения получили сотрудник Государственной пограничной службы и заместитель начальника одного из районных отделов правоохранительного ведомства на западе Украины.
В общем, Тупицкому сообщили о подозрении по части второй статьи о незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору группой лиц, правоохранитель и пограничник получили подозрения по третьей части этой же статьи.
Бывшему главе КС грозит от пяти до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года. Другим двум фигурантам – от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества с таким же ограничением на занимание должностей.
Как выглядела схема?
По данным следствия, правоохранитель создал группу, которая переправляла военнообязанных мужчин за границу, а также подыскивала желающих воспользоваться такими услугами.
Для схемы страж порядка нанял водителя — тот перевозил мужчин за пределы Украины через пропускные пункты, где работали участники этой группировки, отметило ГБР.
Ведомство акцентировало: подозреваемый лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и осмотра автомобиля — вместо этого документы проверяли только у водителя, и соответственно только его вносили в базу данных людей, пересекающих границу.
После пересечения пункта пропуска, водитель выходил из машины, передавал управление лицу, незаконно вывезшему за границу, а затем возвращался в Украину пешком и получал вознаграждение от фигуранта, пояснили правоохранители.
Именно по такой схеме в марте 2022-го Украину незаконно покинул бывший глава Конституционного суда, чтобы скрыться от уголовной ответственности, а также способствовал незаконному пересечению границы двум гражданам, которые ехали с ним в машине, заявило ГБР.
Продолжаются мероприятия по избранию фигурантам мер и привлечению других людей к ответственности, подытожило ГБР.
К расследованию были привлечены Госбюро, администрация ГПСУ, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции и Служба безопасности Украины.
А когда сбежал Тупицкий?
В марте 2022-го журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" заметили бывшего главу КС в Австрии, хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.
В конце мая того же года Тупицкий был объявлен в международный розыск. Впоследствии, в июле, суд заочно арестовал отстраненного чиновника, что позволило ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.
В сентябре ГБР заявило, что бывший чиновник не пересекал границу законным способом.
Новость дополняется...
- 29 декабря 2020-го Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.
- В мае 2021-го дело Тупицкого о заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля было передано в суд.
- В ноябре 2021-го в суд было передано дело Тупицкого и главного бухгалтера КСУ о подделке информации, по этим статьям им грозит до шести лет тюрьмы.