Экс-главу Верховного суда Князева нашли на пограничном посту рядом с Румынией – источник

Всеволод Князев (Фото: Facebook)

Бывший глава Верховного суда Всеволод Князев был обнаружен на контрольном посту пограничников в селе Солотвино в Закарпатской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По его данным: Князев не задержан, а обнаружен на контрольном посту — он ехал пассажиром в автомобиле.

Бывший чиновник сейчас не находится в отделе пограничной службы "Солотвино" — пограничники проинформировали полицию и территориальный центр комплектования, отметил собеседник.

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