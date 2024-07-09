Задержанного экс-прокурора Ильницкого мобилизовали в ВСУ – источник

Ростислав Ильницкий (Фото: Lviv.Мedia)

Задержанный по подозрению в подделке документов для выезда за границу бывший прокурор Ростислав Ильницкий мобилизован в ВСУ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

6 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего прокурора, объявленного в розыск, и его тещи-адвоката – ее подозревают в создании схемы для уклонистов.

Тогда же собеседник LIGA.net подтвердил, что задержан экс-прокурор Ильницкий — его нашли на чердаке у тещи, Богданы Москвы.

Ее дочь Роксолана Москва и Ильницкий "прославились" осенью 2023-го проведением двухдневной лакшери-свадьбы. Издание Lviv.Media заявляло, что на мероприятии новобрачных только двухметровый торт мог стоить около 100 000 грн.

Москва-младшая до 2021 года работала в Государственном бюро расследований. После скандала со свадьбой спикер ведомства заявила: невеста уволилась из ГБР два года назад и не стоит связывать масштабы мероприятия с ее прошлой работой.

Теперь же, подтвердил собеседник LIGA.net, Ильницкого мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины.

В мае издания NGL.media (Наші гроші) со ссылкой на собственный анализ судебного реестра сообщало, что за два последних года рассмотрение в судах 10 775 уголовных дел было остановлено на неопределенное время из-за мобилизации обвиняемых.

СМИ отмечало: речь идет о делах по кражам, наркотикам, тяжелым ДТП, однако многие остановленные дела касаются коррупционных преступлений.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает остановку судебного производства из-за мобилизации: в случае, если обвиняемый был мобилизован для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период. В таком случае суд останавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы (статья 335 УПК).

В октябре 2023 года Lviv.Мedia сообщило, что в течение двух дней под Львовом прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ГБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ильницкого и Москвы.

Для гостей выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, DZIDZIO и другие.

Читайте также: Разыскиваемый экс-прокурор прятался у тещи, а та сделала схему для уклонистов – источник