Затриманого експрокурора Ільницького мобілізували до ЗСУ – джерело
Затриманого за підозрою у підробці документів для виїзду за кордон колишнього прокурора Ростислава Ільницького мобілізували до ЗСУ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.
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6 липня Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, та його тещі-адвокатки — її підозрюють у створенні схеми для ухилянтів.
Тоді ж співбесідник LIGA.net підтвердив, що затримано експрокурора Ільницького — його знайшли на горищі у тещі, Богдани Москви.
Її донька Роксолана Москва та Ільницький "прославилися" восени 2023-го проведенням дводенного лакшері-весілля. Видання Lviv.Media заявляло, що на заході молодят лише двометровий торт міг коштувати близько 100 000 грн.
Москва-молодша до 2021 року працювала у Державному бюро розслідувань. Після скандалу з весіллям речниця відомства заявила: наречена звільнилася з ДБР два роки тому й не варто пов'язувати масштаби заходу з її минулою роботою.
Тепер же, підтвердив співрозмовник LIGA.net, Ільницького мобілізували до лав Збройних Сил України.
У травні видання NGL.media (Наші гроші) з посиланням на власний аналіз судового реєстру повідомляло, що за два останні роки розгляд у судах 10 775 кримінальних справ був зупинений на невизначений час через мобілізацію обвинувачених.
ЗМІ зазначало: йдеться про справи щодо крадіжок, наркотиків, важких ДТП, проте багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів.
- Кримінально-процесуальний кодекс передбачає зупинку судового провадження через мобілізацію: у випадку, якщо обвинувачений був мобілізований для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. У такому випадку суд зупиняє судове провадження щодо такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби (стаття 335 КПК).
- У жовтні 2023 року Lviv.Media повідомило, що впродовж двох днів під Львовом прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ільницького та Москви.
- Для гостей виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, DZIDZIO та інші.
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