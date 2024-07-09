Затриманого експрокурора Ільницького мобілізували до ЗСУ – джерело

Ростислав Ільницький (Фото: Lviv.Мedia)

Затриманого за підозрою у підробці документів для виїзду за кордон колишнього прокурора Ростислава Ільницького мобілізували до ЗСУ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

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6 липня Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, та його тещі-адвокатки — її підозрюють у створенні схеми для ухилянтів.

Тоді ж співбесідник LIGA.net підтвердив, що затримано експрокурора Ільницького — його знайшли на горищі у тещі, Богдани Москви.

Її донька Роксолана Москва та Ільницький "прославилися" восени 2023-го проведенням дводенного лакшері-весілля. Видання Lviv.Media заявляло, що на заході молодят лише двометровий торт міг коштувати близько 100 000 грн.

Москва-молодша до 2021 року працювала у Державному бюро розслідувань. Після скандалу з весіллям речниця відомства заявила: наречена звільнилася з ДБР два роки тому й не варто пов'язувати масштаби заходу з її минулою роботою.

Тепер же, підтвердив співрозмовник LIGA.net, Ільницького мобілізували до лав Збройних Сил України.

У травні видання NGL.media (Наші гроші) з посиланням на власний аналіз судового реєстру повідомляло, що за два останні роки розгляд у судах 10 775 кримінальних справ був зупинений на невизначений час через мобілізацію обвинувачених.

ЗМІ зазначало: йдеться про справи щодо крадіжок, наркотиків, важких ДТП, проте багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів.

Кримінально-процесуальний кодекс передбачає зупинку судового провадження через мобілізацію: у випадку, якщо обвинувачений був мобілізований для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. У такому випадку суд зупиняє судове провадження щодо такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби (стаття 335 КПК).

У жовтні 2023 року Lviv.Media повідомило, що впродовж двох днів під Львовом прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ільницького та Москви.

Для гостей виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, DZIDZIO та інші.

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