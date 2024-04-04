Высший совет правосудия снова отстранил Князева от рассмотрения дел

6 февраля ВСП уже принимал решение о временном отстранении Князева до 6 апреля 2024 года

Всеволод Князев выходит из СИЗО (Фото: Telegram Олег Новиков)

Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об отстранении экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия. Об этом говорится в сообщении ВСП.

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По данным ВСП, Князев не сможет производить правосудие до того, как вступит в силу приговор суда по его делу или пока дело не закроют.

В ходатайстве, которое подали прокуроры, утверждалось, что если Князев будет осуществлять правосудие, он может лично или косвенно влиять на свидетелей или других участников в уголовном производстве, а также препятствовать уголовному производству иным образом.

31 января бывший председатель Верховного суда был освобожден из следственного изолятора под залог. 6 февраля ВСП принял решение о временном отстранении Князева – решение должно было действовать до 6 апреля 2024 года.

За время следствия залог Князева уменьшали семь раз. 31 мая 2023 года, из-за требования защиты, его снизили с 107 млн до 75 млн грн, 5 сентября уменьшили до 55 млн, 26 сентября – до 45 млн, 11 октября – до 35 млн, 5 декабря – до 27 млн, 21 декабря – до 20 млн, 30 января 2024 года – 18,168 млн.

В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.

16 мая экс-председателю Верховного суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн (~101,5 млн грн).

31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

На заседании 26 сентября Князев заявил, что из-за ареста имущества и активов не может проплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.

В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили на получении взятки.

Согласно договору, около 50 млн грн переведут на нужды ВСУ: 21 млн – деньги, которые адвокат обязался предоставить, ~29 млн – изъятые в ходе расследования средства.

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