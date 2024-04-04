Вища рада правосуддя знову відсторонила Князєва від розгляду справ

6 лютого ВРП вже ухвалювала рішення про тимчасове відсторонення Князєва до 6 квітня 2024 року

Всеволод Князєв виходить з СІЗО (Фото: Telegram Олег Новіков)

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про відсторонення ексголови Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя. Про це йдеться в повідомленні ВРП.

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За даними ВРП, Князєв не зможе здійснювати правосуддя до того, як стане чинним вирок суду у його справі або поки справу не закриють.

У клопотанні, яке подали прокурори, стверджувалося, що якщо Князєв здійснюватиме правосуддя, то він може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

31 січня колишнього голову Верховного суду було звільнено зі слідчого ізолятора під заставу. 6 лютого ВРП ухвалила рішення про тимчасове відсторонення Князєва – рішення мало діяти до 6 квітня 2024 року.

За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року, через вимогу захисту, її знизили зі 107 млн до 75 млн грн, 5 вересня зменшили до 55 млн, 26 вересня – до 45 млн, 11 жовтня – до 35 млн, 5 грудня – до 27 млн, 21 грудня – до 20 млн, 30 січня 2024 року – 18,168 млн.

У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.

16 травня ексголові Верховного суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн).

31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

На засіданні 26 вересня Князєв заявив, що через арешт майна й активів не може проплатити інтернет у СІЗО, щоб підготуватися до суду та внести заставу.

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.

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