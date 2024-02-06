ВРП відсторонила ексголову Верховного суду Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня

Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя, його підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі - $2,7 млн (~101,5 млн грн). Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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За даними прокуратури, сьогодні за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Термін відсторонення – до 6 квітня 2024, в межах строку досудового розслідування.

За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року через вимогу захисту її знизили зі 107 до 75 млн грн, 5 вересня зменшили до 55 млн, 26 вересня – до 45 млн, 11 жовтня – до 35 млн, 5 грудня – до 27 млн, 21 грудня – до 20 млн, 30 січня 2024 року – 18,168 млн.

31 січня колишнього голову Верховного суду було звільнено зі слідчого ізолятора під заставу.

Всеволод Князєв виходить з СІЗО (Фото: Telegram Олег Новіков)

У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.

16 травня ексголові Верховного Суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн), повідомила САП. Князєву загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна. 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

На засіданні 26 вересня Князєв заявив, що через арешт майна й активів не може проплатити інтернет у СІЗО, щоб підготуватися до суду та внести заставу.

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

Згідно з угодою близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.

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