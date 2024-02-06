ВСП отстранил экс-главу Верховного суда Князева от осуществления правосудия до 6 апреля

Всеволод Князев (Фото: Facebook)

Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева от совершения правосудия, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – $2,7 млн (~101,5 млн грн). Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

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По данным прокуратуры, сегодня по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия временно отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности бывшего председателя Верховного суда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Период отстранения – до 6 апреля 2024 года, в пределах срока досудебного расследования.

За время следствия залог Князева уменьшали семь раз. 31 мая 2023 года по требованию защиты ее снизили со 107 до 75 млн грн, 5 сентября уменьшили до 55 млн, 26 сентября – до 45 млн, 11 октября – до 35 млн, 5 декабря – до 27 млн, 21 декабря – до 20 млн, 30 января 2024 года – 18,168 млн.

31 января бывший председатель Верховного суда был освобожден из следственного изолятора под залог.

Всеволод Князев выходит из СИЗО (Фото: Telegram Олег Новиков)

В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.

16 мая экс-председателю Верховного суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн (~101,5 млн грн), сообщила САП. Князеву грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

На заседании 26 сентября Князев заявил, что из-за ареста имущества и активов не может оплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.

В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили на получении взятки.

Согласно договору, около 50 млн грн переведут на нужды ВСУ: 21 млн — деньги, которые адвокат обязался предоставить, ~29 млн — изъяты во время расследования средства.

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