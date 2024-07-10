Ексголову Верховного суду Князєва знайшли на контрольному посту поряд із Румунією – джерело

Колишнього посадовця підозрюють в отриманні $2,7 млн хабаря. У травні йому дозволили не носити електронний браслет нібито через проблеми зі світлом

Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва виявили на контрольному посту прикордонників у селі Солотвино у Закарпатській області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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За його даними: Князєва не затримано, а виявлено на контрольному посту — він їхав пасажиром в автівці.

Колишній посадовець зараз не перебуває у відділі прикордонної служби "Солотвино" — прикордонники поінформували поліцію та територіальний центр комплектування, зауважив співбесідник.

Солотвино знаходиться у безпосередній близькості до україно-румунського кордону на річці Тиса:

Раніше вдень Вищий антикорупційний суд заочно заарештував бізнесмена Костянтина Жеваго якраз за підозрою в підкупі Князєва.

За версією слідства, у 2023 році Жеваго через посередника передав гроші Князєву та суддям Верховного суду, аби ті ухвалили вигідне йому рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК — їх хотіли відсудити у компанії Ferrexpo, основним власником якої є бізнесмен.

Тоді Велика палата Верховного суду скасувала рішення апеляційної інстанції, а вже через місяць Національне антикорупційне бюро затримало Князєва за підозрою в отриманні $2,7 млн хабаря за ухвалення цього рішення. Через три місяці підозру заочно оголосили й Жеваго.

Спочатку Князєву присудили запобіжний захід — тримання під вартою. Але за час слідства застава послідовно зменшувалася судом: зі 107 млн грн до 18,1 млн — і врешті решт її внесли у січні 2024-го. Експосадовця відправили під домашній арешт.

А вже у травні Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обов'язків для Князєва, але звільнили його від носіння електронного браслета. Зробили це тому, що нібито у колишнього посадовця "по шість годин на день немає світла".

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ДОПОВНЕНО о 23:43. Князєв заявив виданню "Бабель", що на блокпосту у нього перевірили документи та попросили проїхати до відділу.

"Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби", – стверджує експосадовець.

Він повідомив, що зараз перебуває на Закарпатті й планує продовжити відпочинок — наказ про відпустку йому виписав Верховний суд.

Князєв відсторонений від здійснення правосуддя — до того, як стане чинним вирок суду у його справі або поки справу не закриють.

16 травня 2023 року Князєву та його адвокату Горецькому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн).

31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

На засіданні 26 вересня Князєв заявив, що через арешт майна й активів не може проплатити інтернет у СІЗО, щоб підготуватися до суду та внести заставу.

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.

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