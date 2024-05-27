З Князєва зняли електронний браслет, оскільки у нього "по шість годин немає світла"

Водночас він зобов'язується прибувати до прокурора суду, не виїжджати за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками тощо

Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обов'язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета – у Князєва нібито "по шість годин на день немає світла". Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

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Зазначається, що Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Водночас колегія ВАКС вирішила звільнити Князєва від обов'язків носити електронний браслет, оскільки Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по шість годин немає світла та немає зв’язку.

Ексголова Верховного суду також стверджує, що браслет погано впливає на його здоров'я. Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

31 січня колишнього голову Верховного суду було звільнено зі слідчого ізолятора під заставу. 6 лютого ВРП ухвалила рішення про тимчасове відсторонення Князєва – рішення мало діяти до 6 квітня 2024 року.

За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року, через вимогу захисту, її знизили зі 107 млн до 75 млн грн, 5 вересня зменшили до 55 млн, 26 вересня – до 45 млн, 11 жовтня – до 35 млн, 5 грудня – до 27 млн, 21 грудня – до 20 млн, 30 січня 2024 року – 18,168 млн.

У травні 2023 року САП та НАБУ розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.

16 травня Князєву та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн). 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

На засіданні 26 вересня Князєв заявив, що через арешт майна й активів не може проплатити інтернет у СІЗО, щоб підготуватися до суду та внести заставу.

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.

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