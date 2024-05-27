С Князева сняли электронный браслет, поскольку у него "по шесть часов нет света"

В то же время он обязуется прибывать к прокурору суда, не выезжать за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями и т.п.

Всеволод Князев (Фото: Facebook)

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия обязанностей экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву, но освободила от ношения электронного браслета – у Князева якобы "по шесть часов в день нет света". Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

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Князев по-прежнему должен прибывать к прокурору суда по первому требованию, не выезжать за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время, коллегия ВАКС решила освободить Князева от обязанностей носить электронный браслет, поскольку Князев заявил, что у него по его месту жительства по шесть часов нет света и нет связи.

Экс-глава Верховного суда также утверждает, что браслет плохо влияет на его здоровье. Сторона защиты утверждала, что прокурор не предоставил никаких доказательств, подтверждающих наличие рисков.

31 января бывший председатель Верховного суда был освобожден из следственного изолятора под залог. 6 февраля ВРП приняла решение о временном отстранении Князева – решение должно было действовать до 6 апреля 2024 года.

В мае 2023 года САП и НАБУ расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.

16 мая Князеву и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн (~101,5 млн грн). 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

На заседании 26 сентября Князев заявил, что из-за ареста имущества и активов не может оплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.

В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили на получении взятки.

Согласно соглашению, около 50 млн грн переведут на нужды ВСУ: 21 млн — деньги, которые адвокат обязался предоставить, ~29 млн — изъяты в ходе расследования средства.

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