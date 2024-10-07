Ексголова Конституційного суду Тупицький, який втік за кордон, отримав підозру – джерело

Колишній чиновник втік після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му

Олександр Тупицький (Фото: пресслужба КС)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Конституційного суду та посадовцям-прикордонникам, які могли допомагати судді втекти за кордон. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі підтвердив, що йдеться про Олександра Тупицького.

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Окрім колишнього голови Конституційного суду підозри отримали співробітник Державної прикордонної служби та заступник начальника одного з районних відділів правоохоронного відомства на заході України.

Загалом Тупицькому повідомили про підозру за ч. 2 статті про незаконне переправлення громадян через державний кордон за попередньою змовою групою осіб, правоохоронець та прикордонник отримали підозри за ч. 3 цієї ж статті.

Колишньому голові КС загрожує від п'яти до семи років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Іншим двом фігурантам – від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна з таким самим обмеженням на обіймання посад.

Який вигляд мала схема?

За даними слідства, правоохоронець створив групу, яка переправляла військовозобов'язаних чоловіків за кордон, а також підшукував охочих скористатися такими послугами.

Для схеми правоохоронець найняв водія — той перевозив чоловіків за межі України через пропускні пункти, де працювали учасники цього угруповання, зазначило ДБР.

Відомство акцентувало: підозрюваний особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автівки без перевірки документів у пасажирів та огляду автівки — натомість документи перевіряли лише у водія, і відповідно — лише його вносили до бази даних людей, які перетинають кордон.

Після перетину пункту пропуску водій виходив з машини, передавав керування особі, яку незаконно вивіз за кордон, а потім повертався до України пішки й отримував винагороду від фігуранта, пояснили правоохоронці.

Саме за такою схемою у березні 2022-го Україну незаконно покинув колишній голова Конституційного суду, щоб сховатися від кримінальної відповідальності, а також сприяв незаконному перетину кордону двом громадянам, які їхали з ним в автівці, заявило ДБР.

Відомство додає: завдяки міжнародному правовому співробітництву від угорських правоохоронців вдалося отримати відомості про людей, які у такий спосіб офіційно в'їхали до цієї держави, без прикордонного і митного контролю в Україні.

Тривають заходи щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та притягнення інших людей до відповідальності, підсумувало ДБР.

До розслідування були залучені Держбюро, адміністрація ДПСУ, Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції та Служба безпеки України.

А коли втік Тупицький?

У березні 2022-го журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" помітили колишнього голову КС в Австрії, хоча офіційно востаннє він перетинав кордон України 22 лютого, коли повернувся з Туреччини.

Наприкінці травня того ж року Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. Згодом, у липні, суд заочно заарештував відстороненого посадовця, що дозволило клопотати про його екстрадицію з Австрії.

У вересні ДБР заявило, що колишній чиновник не перетинав кордон у законний спосіб.

29 грудня 2020-го Зеленський своїм указом усунув Тупицького з посади голови КС.

У травні 2021-го справу Тупицького про свідомо неправдиві свідчення та підкуп свідка було передано до суду.

У листопаді 2021-го до суду було передано справу Тупицького та головного бухгалтера КС про підробку інформації, за цими статтями їм загрожує до шести років ув'язнення.