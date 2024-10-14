В Україні на 20% знизилася кількість спроб незаконно перетнути кордон – ДПСУ

Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні знизилася кількість спроб незаконного перетину кордону, також знизилася і кількість людей, які хочуть виїхати з України за підробленими документами на пунктах пропуску Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, спроби незаконного перетину кордону продовжуються щоденно – і прикордонники затримують таких порушників.

Проте, якщо проаналізувати дані за останні декілька місяців, то кількість таких спроб іде до зниження, зауважив Демченко.

Посадовець додав: якщо у липні був піковий місяць, коли "велика кількість" осіб намагалася незаконно перетнути кордон і була затримана, то зараз зменшення сягає 20% відсотків.

Прикордонне відомство прогнозує, що і надалі кількість охочих незаконно перетнути кордон зменшуватиметься через погодні умови – спочатку шлях до лінії кордону ускладнять дощі, а далі заважатиме зима.

І хоча більшість випадків нелегального перетину кордону фіксується поза межами пунктів пропуску (на зеленій ділянці), але і на пунктах пропуску також зазначають такі випадки – особливо, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умову, що дозволяє перетнути кордон згідно з правилами, додав речник.

Проте, зазначив він, інспектори ДПСУ ретельно перевіряють документи – особливо щодо чоловіків 18-60 років, яким на час дії воєнного стану обмежено можливість залишати межі України, окрім як з відповідними документами.

Під час виявлення підробок прикордонники використовують і технічні засоби перевірки документів, а також користуються доступом до різних баз даних, зауважив Демченко.

Посадовець зазначив, що за останній період кількість охочих перетнути кордон з підробними документами "дещо знизилася", особливо якщо порівнювати з минулим роком.