В Україні на 20% знизилася кількість спроб незаконно перетнути кордон – ДПСУ
В Україні знизилася кількість спроб незаконного перетину кордону, також знизилася і кількість людей, які хочуть виїхати з України за підробленими документами на пунктах пропуску Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, спроби незаконного перетину кордону продовжуються щоденно – і прикордонники затримують таких порушників.
Проте, якщо проаналізувати дані за останні декілька місяців, то кількість таких спроб іде до зниження, зауважив Демченко.
Посадовець додав: якщо у липні був піковий місяць, коли "велика кількість" осіб намагалася незаконно перетнути кордон і була затримана, то зараз зменшення сягає 20% відсотків.
Прикордонне відомство прогнозує, що і надалі кількість охочих незаконно перетнути кордон зменшуватиметься через погодні умови – спочатку шлях до лінії кордону ускладнять дощі, а далі заважатиме зима.
І хоча більшість випадків нелегального перетину кордону фіксується поза межами пунктів пропуску (на зеленій ділянці), але і на пунктах пропуску також зазначають такі випадки – особливо, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умову, що дозволяє перетнути кордон згідно з правилами, додав речник.
Проте, зазначив він, інспектори ДПСУ ретельно перевіряють документи – особливо щодо чоловіків 18-60 років, яким на час дії воєнного стану обмежено можливість залишати межі України, окрім як з відповідними документами.
Під час виявлення підробок прикордонники використовують і технічні засоби перевірки документів, а також користуються доступом до різних баз даних, зауважив Демченко.
Посадовець зазначив, що за останній період кількість охочих перетнути кордон з підробними документами "дещо знизилася", особливо якщо порівнювати з минулим роком.
- Наприкінці серпня нардеп Дмитрук виїхав до Молдови – згодом ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону. У вересні підозрюваний у спробі підкупу посадовця нардеп Одарченко втік до Румунії й попросив там притулок.
- У вересні ДБР повідомило про підозру правоохоронниці з Волині: за його даними, жінка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку – і загалом так "вивезли" понад 30 ухилянтів.
- В Одеській області правоохоронці заявили про ліквідацію каналу незаконного переправлення призовників за кордон через систему "Шлях".