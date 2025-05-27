Лисовой о выезде юношей за границу: Я бы не сказал, что это массово, но тенденция есть

Оксен Лисовой (Фото: Министерство образования и науки)

Сохраняется тенденция, что родители вывозят ребят, окончивших школу, за границу, однако это происходит не массово, заявил министр образования и науки Оксен Лисовой. Об этом он рассказал на форуме "Образование новой Украины", передает корреспондент LIGA.net.

На вопрос относительно того, не угрожает ли Украине то, что родители вывозят своих окончивших школу детей за границу, министр ответил: "Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле, но она есть".

Лисовой отметил, что есть ряд замыслов, как "смягчить" эту негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы. В то же время, деталей он не раскрыл.

"Но мы видим общую тенденцию, которая касается в целом миграции, связанной с войной. И первый вопрос – это вопрос безопасности, а решение этого вопроса, вы знаете, в каких плоскостях лежит", — подчеркнул министр.