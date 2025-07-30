Ипотека под 0% и отсрочка. Шмыгаль рассказал о расширении программы "Контракт 18-24"

Правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил определенный срок по программе

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

Правительство приняло решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуск отдельного направления для операторов дронов. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Операторы БпЛА по этому контракту будут служить в Вооруженных Силах Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбе. По словам Шмыгаля, это направление имеет особые условия, главное из которых – четкий срок службы в два года.

Будущие операторы пройдут базовую подготовку сроком до 45 дней и профессиональную подготовку до 60 дней (с учетом имеющихся сертификатов), также 14 дней продлится адаптационный курс.

Как и на основном направлении, военным выплатят миллион гривен также в три этапа. А после завершения срока службы они получат дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Минобороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по "Контракту 18-24".

"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", – отметил Шмыгаль.

О расширении программы сообщил президент Владимир Зеленский 29 июля. По его словам, представить ее должна премьер-министр Юлия Свириденко.