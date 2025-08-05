В Украине хотят расширить спецконтракты на службу в армии: и для возраста 24+

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В Украине планируют расширить программу специальных контрактов на военную службу, в частности с увеличением возраста, в котором их можно подписать. Такое сообщение президент Владимир Зеленский опубликовал после совещаний с командованием и с чиновниками и заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Программа [Контракт 18-24] должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта", – рассказал Зеленский.

Он анонсировал, что Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и команда Офиса президента должны представить обществу детали по этому поводу.

О путях к выполнению этой и других инициатив должны отчитаться до понедельника 11 августа, отметил глава государства. Кроме этого, он поручил увеличить финансирование бригадам на закупку беспилотников, увеличение возможностей покупать пикапы, улучшение подготовки с учетом опыта войны и цифровизацию процесса награждения защитников (подробнее здесь).

Ранее, в конце июля, Кабинет министров принял решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуске отдельного направления для операторов дронов, которое касается как БпЛА, так и наземных роботов.

Что такое Контракт 18-24? Это проект, запущенный Министерством обороны в феврале 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 года могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальное – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы (подробнее здесь). Такой проект появился на фоне отказа украинской власти от снижения возраста мобилизации.