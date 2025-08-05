В Украине хотят расширить спецконтракты на службу в армии: и для возраста 24+
В Украине планируют расширить программу специальных контрактов на военную службу, в частности с увеличением возраста, в котором их можно подписать. Такое сообщение президент Владимир Зеленский опубликовал после совещаний с командованием и с чиновниками и заседания Ставки верховного главнокомандующего.
"Программа [Контракт 18-24] должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта", – рассказал Зеленский.
Он анонсировал, что Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и команда Офиса президента должны представить обществу детали по этому поводу.
О путях к выполнению этой и других инициатив должны отчитаться до понедельника 11 августа, отметил глава государства. Кроме этого, он поручил увеличить финансирование бригадам на закупку беспилотников, увеличение возможностей покупать пикапы, улучшение подготовки с учетом опыта войны и цифровизацию процесса награждения защитников (подробнее здесь).
Ранее, в конце июля, Кабинет министров принял решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуске отдельного направления для операторов дронов, которое касается как БпЛА, так и наземных роботов.
Это проект, запущенный Министерством обороны в феврале 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 года могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальное – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы (подробнее здесь).
Такой проект появился на фоне отказа украинской власти от снижения возраста мобилизации.
- В апреле 2025-го заместитель главы ОП сообщил, что за два месяца по Контракту 18-24 в армию присоединились до 500 человек, на этапе подписания контракта были еще 1500 человек. На тот момент проект касался только боевых должностей.
- В июле главком ВСУ Сырский сообщил, что по опросу, который оценивал инициативу "Контракт 18-24", для более половины респондентов мотивацией является денежное обеспечение – и если бы его увеличили, то было бы больше желающих.
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