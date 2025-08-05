Зеленский поручил увеличить финансирование бригадам на покупку дронов

Президент отметил, что на это есть деньги

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил увеличить финансирование бригадам на закупку беспилотников, о чем накануне говорил с подразделениями в Харьковской области. Такое сообщение глава государства опубликовал после совещаний с военным командованием, с чиновниками и заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Деньги на это есть", – рассказал Зеленский.

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Также президент отметил, что должно быть больше реального боевого опыта этой войны при подготовке защитников: "Действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной".

Другим вопросом, о чем говорят в большинстве бригад, является значительное увеличение возможностей покупать пикапы – необходимо упрощение процедур и прямое финансирование, так же как на приобретение дронов, отметил президент.

"Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", – добавил он.

Кроме этого, глава государства анонсировал расширение программы спецконтрактов на службу в армии: "Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста [с 24 лет] и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта".

Также глава государства отметил, что необходимо цифровизировать сферу награждений украинских защитников: "К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований".

Зеленский отметил, что время на представление путей по выполнению этих пунктов – до понедельника 11 августа.