Минобороны внедряет новые подходы для быстрой поставки дронов ВСУ

По словам министра обороны, с начала 2025 года на фронт было передано более миллиона FPV-дронов

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Министерство обороны Украины вводит новые механизмы для того, чтобы дроны быстрее и в достаточном количестве попадали на фронт. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

В частности, ведомство переходит к заключению рамочных соглашений на основе тактико-технических характеристик (ТТХ). Это означает, что закупки будут осуществляться не под конкретные модели дронов, а в соответствии с определенными ТТХ.

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Такой подход позволяет привлекать больше производителей, создать конкурентную среду и обеспечить прозрачность закупок через систему Prozorro, отметил Шмыгаль.

Кроме того, запущен цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence, где боевые подразделения самостоятельно выбирают нужные им дроны.

По словам министра обороны, это позволяет осуществлять целевые и быстрые поставки без задержек. Сейчас платформа работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад.

"Мы хотим, чтобы дроны поступали на фронт быстро, в нужном количестве и с учетом реальных потребностей военных", – подчеркнул Шмыгаль.