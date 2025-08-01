Минобороны внедряет новые подходы для быстрой поставки дронов ВСУ
Министерство обороны Украины вводит новые механизмы для того, чтобы дроны быстрее и в достаточном количестве попадали на фронт. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
В частности, ведомство переходит к заключению рамочных соглашений на основе тактико-технических характеристик (ТТХ). Это означает, что закупки будут осуществляться не под конкретные модели дронов, а в соответствии с определенными ТТХ.
Такой подход позволяет привлекать больше производителей, создать конкурентную среду и обеспечить прозрачность закупок через систему Prozorro, отметил Шмыгаль.
Кроме того, запущен цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence, где боевые подразделения самостоятельно выбирают нужные им дроны.
По словам министра обороны, это позволяет осуществлять целевые и быстрые поставки без задержек. Сейчас платформа работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад.
"Мы хотим, чтобы дроны поступали на фронт быстро, в нужном количестве и с учетом реальных потребностей военных", – подчеркнул Шмыгаль.
- 21 июля президент Владимир Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам беспилотников.
- В июле также стало известно, что Украина и США также стали известно, что Украина и США готовят "дроновое соглашение" о продаже украинских беспилотников в обмен на американские инвестиции и покупку вооружений у Штатов.
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