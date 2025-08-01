Міноборони впроваджує нові підходи для швидкого постачання дронів ЗСУ

За словами міністра оборони, від початку 2025 року на фронт було передано понад мільйон FPV-дронів

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Міністерство оборони України запроваджує нові механізми для того, щоб дрони швидше і в достатній кількості потрапляли на фронт. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Зокрема, відомство переходить до укладання рамкових угод на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ). Це означає, що закупівлі здійснюватимуться не під конкретні моделі дронів, а відповідно до визначених ТТХ.

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Такий підхід дозволяє залучати більше виробників, створити конкурентне середовище й забезпечити прозорість закупівель через систему Prozorro, зазначив Шмигаль.

Крім того, запущено цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence, де бойові підрозділи самостійно обирають потрібні їм дрони.

За словами міністра оборони, це дозволяє здійснювати цільові й швидкі постачання без затримок. Наразі платформа працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад.

"Ми хочемо, щоб дрони надходили на фронт швидко, у потрібній кількості та з урахуванням реальних потреб військових", – наголосив Шмигаль.