Міноборони впроваджує нові підходи для швидкого постачання дронів ЗСУ
Міністерство оборони України запроваджує нові механізми для того, щоб дрони швидше і в достатній кількості потрапляли на фронт. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Зокрема, відомство переходить до укладання рамкових угод на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ). Це означає, що закупівлі здійснюватимуться не під конкретні моделі дронів, а відповідно до визначених ТТХ.
Такий підхід дозволяє залучати більше виробників, створити конкурентне середовище й забезпечити прозорість закупівель через систему Prozorro, зазначив Шмигаль.
Крім того, запущено цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence, де бойові підрозділи самостійно обирають потрібні їм дрони.
За словами міністра оборони, це дозволяє здійснювати цільові й швидкі постачання без затримок. Наразі платформа працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад.
"Ми хочемо, щоб дрони надходили на фронт швидко, у потрібній кількості та з урахуванням реальних потреб військових", – наголосив Шмигаль.
- 21 липня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва й закупівель безпілотників.
- У липні також стало відомо, що Україна та США готують "дронову угоду" щодо продажу українських безпілотників в обмін на американські інвестиції та купівлю озброєнь у Штатів.
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