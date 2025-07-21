Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівлі безпілотників

Нарада (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 21 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель безпілотників. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави назвав нараду "дуже змістовною". У ній взяли участь новопризначені міністр оборони Денис Шмигаль і секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

За його словами, працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України й команда ОП.

"Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати", – заявив Зеленський.

Він додав, що 22 липня урядовці повинні ухвалити відповідні рішення.

Президент акцентував, що заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони "забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя у містах і селах".

"Відповідальність за виконання контрактів – персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків", – наголосив глава держави.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС.

У Силах безпілотних систем повідомляли, що дрони-перехоплювачі показують гарні результати, але говорити про системність ще зарано.